Công an TPHCM dùng camera AI tìm iPhone của du khách Australia

Ngày 18/12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa ứng dụng camera AI giúp một nữ du khách mang quốc tịch Australia tìm điện thoại di động.

Công an trao trả lại tài sản cho du khách Australia (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trong khi du lịch tại Việt Nam, một du khách mang quốc tịch Australia không may đánh rơi điện thoại iPhone trên địa bàn phường Tân Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng khẩn trương rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera AI trên địa bàn, xác định được vị trí chiếc điện thoại.

Theo cảnh sát, chỉ trong 10 phút, đơn vị đã tìm được tài sản bị đánh rơi và trao trả tận tay cho du khách.

Nhận lại điện thoại, du khách bày tỏ niềm vui và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an phường Tân Hưng. Đồng thời, qua sự việc này, du khách càng thêm ấn tượng về Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy.