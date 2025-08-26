Vụ 145 người trong nhà hàng, vũ trường "dính" ma túy: Khởi tố 39 bị can

Ngày 26/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 39 bị can về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra vào ngày 16/8 tại nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory, địa chỉ phường Nam Đông Hà (Quảng Trị).

Cơ quan công an đã tạm giam tất cả các bị can kể trên để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhà hàng, vũ trường ở Quảng Trị (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 23h45 ngày 16/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt kiểm tra nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory, cùng có địa chỉ tại phường Nam Đông Hà.

Tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới dạng bar), lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười. Kiểm tra nhanh 141 người có mặt tại nhà hàng Nonstop, công an phát hiện 79 người dương tính với ma túy.

Cơ quan công an cũng tạm giữ hàng chục bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cùng thời điểm trên, Công an Quảng Trị kiểm tra vũ trường Victory và phát hiện có nhiều bàn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm nhanh 125 trường hợp trong vũ trường, công an phát hiện 66 người dương tính với chất ma túy.

Tại kho của vũ trường Victory, cơ quan chức năng còn phát hiện 22 bình khí nén chứa khí N2O (bóng cười); 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.