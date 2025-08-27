Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Bảo vệ bị tấn công tới tấp

Theo camera an ninh ghi lại trong vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng tối 26/8, trước khi xông vào tiệm vàng cướp, tên cướp đã tấn công liên tiếp bảo vệ của tiệm vàng này.

Mặc dù bị tấn công nhưng bảo vệ vẫn cố gắng gượng dậy, hô hoán những người xung quanh.

Tên cướp tấn công bảo vệ trước khi cướp tiệm vàng (Video công an cung cấp).

Sau khi tấn công bảo vệ, tên cướp táo tợn xông vào bên trong và nhanh chóng vơ nhiều nữ trang bỏ vào túi.

Cũng theo hình ảnh do camera ghi nhận, một số người dân đã phát hiện, chạy đến dùng gậy chặn phía trước cửa tiệm vàng để ngăn chặn tên cướp. Đối tượng này đã xô bật cửa, xông ra ngoài và chạy đi cùng với tài sản.

Như Dân trí đưa tin, tối 26/8, một tên cướp mặc đồ Grab xông vào tiệm vàng, kim hoàn trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, cướp tài sản.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt tên cướp.