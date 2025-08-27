Công an Đà Nẵng thông tin về vụ cướp tiệm vàng ở Núi Thành

Trưa 27/8, Công an Đà Nẵng thông tin chính thức về vụ cướp tiệm vàng xảy ra tối 26/8 trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Khoảng 19h45 ngày 26/8, tại cửa hàng PNJ (số 455 Núi Thành), một đối tượng nam cao khoảng 1m80, bịt kín mặt, mặc đồng phục Grab đầu đội mũ bảo hiểm, bất ngờ tấn công nhân viên bảo vệ bằng thanh sắt, gây thương tích.

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại căn hộ cho thuê ở phường An Hải, Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Sau đó, hắn dùng búa đập phá tủ kính, cướp đi số lượng lớn trang sức bằng vàng và kim cương, trị giá gần 833 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang găng tay, ba lô, mũ bảo hiểm che kín mặt và để sẵn xe máy không gắn biển số trong hẻm 447 Núi Thành để tẩu thoát.

Sau khi gây án, hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hướng về đường 2/9.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, xác lập chuyên án truy xét.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, được phân công làm Trưởng ban chuyên án, huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp cùng công an các địa phương.

Bằng sự mưu trí, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm cao, đến 10h30 ngày 27/8, các trinh sát đã khoanh vùng, xác định và bắt giữ thành công đối tượng gây án.

Thủ phạm được xác định tên West Dale James (SN 1996, quốc tịch Mỹ), bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ cho thuê ở phường An Hải, Đà Nẵng.

Toàn bộ tang vật, phương tiện gây án đang được thu giữ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Đối tượng West Dale James (quốc tịch Mỹ) cướp tiệm vàng tối 26/8 (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Như Dân trí đưa tin, tối 26/8, một tên cướp mặc đồ Grab xông vào tiệm vàng, kim hoàn trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, cướp tài sản.

Theo camera an ninh ghi lại, trước khi xông vào tiệm vàng, tên cướp đã tấn công liên tiếp bảo vệ của tiệm vàng này.

Mặc dù bị tấn công nhưng bảo vệ vẫn cố gắng gượng dậy, hô hoán những người xung quanh.

Sau khi tấn công bảo vệ, tên cướp táo tợn xông vào bên trong và nhanh chóng vơ nhiều nữ trang bỏ vào túi.

Cũng theo hình ảnh do camera ghi nhận, một số người dân đã phát hiện, chạy đến dùng gậy chặn phía trước cửa tiệm vàng để ngăn chặn tên cướp. Đối tượng này đã xô bật cửa, xông ra ngoài và chạy đi cùng với tài sản.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt tên cướp.