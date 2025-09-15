Công an vào cuộc vụ nữ nhân viên giao hàng tố bị khách đánh nhập viện

Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đang điều tra vụ xô xát giữa một nữ nhân viên giao hàng và khách, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến đơn hàng trị giá 900.000 đồng.

Vụ việc xảy ra vào tối 13/9, tại đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp, khiến nữ nhân viên giao hàng phải nhập viện cấp cứu với chấn thương ở đầu và phần mềm.

Theo trình bày của chị T.L.T.H. (28 tuổi, nhân viên giao hàng), chiều 13/9, chị giao một đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng cho khách hàng. Nam thanh niên nhận hàng đã kiểm tra và hứa mẹ sẽ chuyển khoản sau. Do có quen biết với gia đình khách, chị H. đã tin tưởng giao hàng, chờ thanh toán.

Tuy nhiên, đến 18h10 cùng ngày, chị H. vẫn chưa nhận được tiền và được thông báo khách đang bận. Đến 20h20, do công ty yêu cầu chốt đơn và khách đã xác nhận nhận hàng, chị H. buộc phải tự ứng tiền thanh toán.

Khoảng 21h, chị H. liên hệ với mẹ của nam thanh niên để xin tiền hàng thì bất ngờ nhận được yêu cầu trả lại hàng với lý do quần áo bị chật.

Chị H. đã giải thích rằng người giao hàng chỉ là trung gian và việc trả lại hàng sau khi đã nhận và kiểm tra sẽ gây khó khăn. Chị đề nghị đến nhà khách hàng để trao đổi thêm, xem cửa hàng có đồng ý đổi trả hay không. Chồng chị H. sau đó đã chở chị quay lại nhà khách hàng.

Người phụ nữ giao hàng tố bị đánh do mâu thuẫn từ đơn hàng 900.000 đồng (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tại đây, theo lời kể của chị H., vợ chồng chủ nhà đã chửi bới và xông vào hành hung. Khi chồng chị H. bị lôi vào trong, chị chạy lại giằng co và vô tình túm trúng dây chuyền của ông chủ nhà.

Người này liền xô chị ra và hô hoán "cướp". Đáng chú ý, con trai của chủ nhà còn cầm dao lớn chạy ra dọa chém. Vợ chồng chị H. đã phải giằng lấy dao vì lo sợ. Trong quá trình xô xát, chị H. bị thương tích, chảy nhiều máu.

Sự việc gây náo loạn cả tuyến đường, thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng. Chị H. sau đó được chồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, chị được chẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm, đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

Người phụ nữ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc (Ảnh: Minh Nguyễn).

Chị H. cho biết đã báo cáo vụ việc lên tổng công ty và bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Súp xác nhận công an đang tích cực vào cuộc để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ xô xát này.