Vụ nữ nhân viên giao hàng tố bị đánh: Xử lý người bình luận gây hiểu nhầm

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã mời một phụ nữ có bình luận trên mạng xã hội dễ gây hiểu nhầm trong vụ việc nữ nhân viên giao hàng xảy ra xô xát với khách hàng, đến trụ sở để làm việc.

Theo Công an xã Ea Súp, vụ việc mâu thuẫn dẫn đến xô xát trên xảy ra vào tối 13/9 tại đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp giữa nữ nhân viên giao hàng và khách hàng khiến nữ nhân viên giao hàng phải nhập viện cấp cứu.

Có bình luận dễ gây hiểu nhầm trên mạng xã hội, một phụ nữ bị công an mời làm việc (Ảnh: Công an xã Ea Súp).

Nhận tin báo, Công an xã Ea Súp kịp thời đến hiện trường xác minh, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Sự việc nhanh chóng lan truyền, đăng tải trên không gian mạng và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận bài viết từ cộng đồng mạng.

Qua theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Công an xã Ea Súp phát hiện bà C.T.C. trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, có bình luận trong một bài viết được chia sẻ về vụ nữ nhân viên giao hàng bị đánh.

Bình luận này có nội dung chưa được rõ ràng, dễ gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan, tổ chức nên công an đã mời bà C. đến làm việc.

Nữ nhân viên giao hàng tố bị khách hàng đánh bầm dập (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tại cơ quan công an, bà C. đã nhận thức được việc bình luận gây hiểu lầm dư luận là sai và tự gỡ bình luận, cam kết không tái phạm.

Như Dân trí thông tin, chị T.L.T.H. (28 tuổi, nhân viên giao hàng) trình báo cơ quan công an về việc khi chị giao đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng cho khách hàng tại xã Ea Súp đã xảy ra mâu thuẫn và bị khách đánh gây thương tích.

Chị H. thừa nhận đã giao hàng, cho kiểm tra và nhận chuyển khoản tiền sau. Tuy nhiên, sau đó, khách không chuyển khoản và đòi trả lại hàng vì thử quần áo bị chật. Để làm rõ sự việc, chị H. cùng chồng đến nhà khách hàng để trao đổi và xảy ra xô xát khiến chị này bị thương phải nhập viện.

Chị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng thương tích ở vùng đầu và phần mềm.