Nghi phạm hiếp dâm bị bắt trên đường trốn chạy

Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng thuộc đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Long Thành (SN 1993, trú tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Thành là nghi phạm liên quan đến vụ việc hiếp dâm và giữ người trái pháp luật xảy ra tại tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo nghi phạm Thành đang di chuyển trên xe khách lưu thông theo hướng Bắc - Nam để trốn chạy nên phối hợp chặn bắt.

Khi xe khách nghi vấn di chuyển qua địa phận tỉnh Quảng Trị, cơ quan công an đón dừng kiểm tra và phát hiện có đối tượng Thành. Thời điểm bị bắt, trong túi áo của đối tượng cất giấu 2 dao nhọn, 1 điện thoại và một số đồ dùng cá nhân.

Nguyễn Long Thành có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và bị nhiễm HIV từ năm 2021. Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục làm rõ.