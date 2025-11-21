Bắt giữ hai đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, tàng trữ súng đạn

Ngày 21/11, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng Lã Mạnh Quý và Đinh Công Quỳnh bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 19/11, Tổ công tác Công an phường Hoa Lư tiến hành kiểm tra cư trú một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoa Lư, do L.V.L. (SN 1965) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng gồm: Lã Mạnh Quý (SN 1973), trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội và Đinh Công Quỳnh (SN 1985), trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong phòng ngủ tầng 1 có bộ dụng cụ sử dụng ma tuý. Tổ chức khám xét khẩn cấp, tổ công tác thu giữ 13 gói ma tuý tổng hợp (trọng lượng gần 123 gam), 1 khẩu súng và 3 viên đạn.

Các đối tượng khai, đến nhà ông L. chơi, mua số ma túy trên về để tổ chức sử dụng trái phép. Theo cảnh sát, đối tượng Lã Mạnh Quý đã có 6 tiền án, 1 tiền sự.

Công an phường Hoa Lư đang tập trung điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.