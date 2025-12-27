Bốn thanh thiếu niên hiếp dâm cô gái 16 tuổi sau cuộc nhậu

Ngày 27/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Ksor T. (SN 2010), Rmah T. (SN 2010), Nay Yôn (SN 2007) và Ksor Chiều (SN 2002), cùng trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra của công an, khoảng 21h ngày 22/12, em M. (SN 2009, trú tại tỉnh Gia Lai) đi nhậu cùng bạn và một số người không quen biết ở nhà rẫy của Nay Yôn, thuộc xã Chư A Thai, Gia Lai.

Các đối tượng hiếp dâm thiếu nữ sau cuộc nhậu đã bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Lúc đang nhậu, Ksor T. cùng Chiều đi mua thuốc lá và M. xin đi cùng. Khi đi ngang chòi rẫy vắng người, Ksor T., Chiều dừng xe, bắt M. đi vào cùng. M. không chịu nên 2 đối tượng dùng vũ lực bế thiếu nữ vào chòi rẫy. Lúc này, Yôn cùng Rmah T. cũng đến chòi rẫy này.

Sau đó, cả 4 đối tượng đã khống chế, hiếp dâm M..

Sau khi gây án, các đối tượng chở M. về. Về đến nhà, M. đã kể lại sự việc với người thân và được gia đình đưa đến Công an xã Chư A Thai trình báo.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 4 thanh, thiếu niên nói trên đã có hành vi hiếp dâm em M.. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng vũ lực, khống chế để hiếp dâm thiếu nữ.