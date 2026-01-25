Bốc đồng, 2 thanh niên lên mạng xã hội bôi nhọ cảnh sát giao thông

Ngày 25/1, Công an xã Liên Sơn Lắk thông tin, đơn vị đã mời 2 thanh niên là chủ các tài khoản mạng xã hội Facebook có hành vi bôi nhọ cảnh sát giao thông, đến trụ sở để làm việc.

Trước đó, ngày 21/1, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Liên Sơn Lắk xác định Y.Q.K. và Y.D.T. (trú tại xã Liên Sơn Lắk) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các clip kèm bình luận có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng cảnh sát giao thông.

Công an lấy lời khai của người vi phạm (Ảnh: Công an Liên Sơn Lắk).

Các bài đăng của K. và T. thu hút tương tác, bình luận và gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cảnh sát giao thông.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật và bốc đồng nên đã lên mạng xã hội để đăng tải những nội dung không đúng. Sau khi được cán bộ giải thích, các cá nhân đã nhận thức rõ tính chất sai trái của sự việc.

Công an xã Liên Sơn Lắk đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu các cá nhân vi phạm gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải và viết cam kết không tái phạm.

Vụ việc đang được xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.