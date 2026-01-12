Xử phạt người bình luận xuyên tạc trên trang của đối tượng Lê Trung Khoa

Ngày 12/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.H. (SN 1988, trú xã Gò Nổi, Đà Nẵng) vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng. Bình luận này được đăng tải trong một bài viết trên trang Facebook do đối tượng phản động Lê Trung Khoa tạo lập, nhằm mục đích chống phá nhà nước Việt Nam.

Ông N.V.H. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an xã Gò Nổi làm việc với ông H.. Tại cơ quan công an, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ông H. cho biết do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung vi phạm nêu trên.

Sau khi được tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ phân tích, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật, ông H. đã nhận thức rõ hậu quả, ảnh hưởng từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật.

Ông H. tự nguyện gỡ bỏ ngay lập tức nội dung bài viết sai phạm, cam kết không tái phạm, đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng và chấp hành nghiêm túc quyết định xử lý của cơ quan công an.