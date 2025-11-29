Mạo danh phóng viên đến ủy ban xã tác nghiệp, 2 người bị xử phạt

Ngày 29/11, thông tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã mời 2 cá nhân làm việc do có hành vi mạo danh phóng viên để tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đó là trường hợp của ông H.V.M. (43 tuổi, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng), làm nghề nông và ông Đ.X.H. (62 tuổi, trú xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng), cán bộ hưu trí.

Làm việc với cơ quan công an, ông M. và ông H. thừa nhận đã tham gia làm hội viên Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An và được cấp thẻ hội viên cùng giấy giới thiệu.

Ngày 24/7, cả 2 người này được cấp giấy giới thiệu đến các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã để dự hội họp, nắm thông tin viết bài cho hội.

Sau đó, ông H. và ông M. đến UBND xã Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) để làm việc về đơn thư khiếu nại của 4 hộ dân liên quan đến việc đền bù hồ thủy điện Nam Ka.

Lãnh đạo xã Krông Nô đã làm việc với 2 "phóng viên" này và ký công văn trả lời các nội dung mà ông H. cùng ông M. đề nghị cung cấp.

Ngày 28/7, ông H. cùng ông M. tiếp tục dùng giấy giới thiệu đến UBND xã Đắk Phơi (tỉnh Đắk Lắk) đăng ký làm việc về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình mua bán, lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp.

Sau khi được cơ quan công an mời làm việc, ông H. và ông M. khẳng định không có giao kết hợp đồng lao động với Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An và chưa ký kết được hợp đồng quảng cáo nào trên danh nghĩa của hội.

Theo đại diện Phòng Quản lý thông tin, báo chí, xuất bản, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, website doanhnhanccb.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp, không phải là cơ quan báo chí.

Đối với hoạt động của Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An, Sở này sẽ thông báo tình hình đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Riêng ông H. và M. không phải là phóng viên, không đủ điều kiện để tác nghiệp báo chí theo quy định.

Căn cứ vào hành vi vi phạm mạo danh phóng viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt ông H. 10 triệu đồng và ông M. 15 triệu đồng.