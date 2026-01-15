Lên mạng xúc phạm công an để hả giận, người đàn ông ở Đồng Nai bị triệu tập

Ngày 15/1, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), làm việc với C.V.N. (SN 1980, trú tại phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 21/12/2025, ông N. dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung xuyên tạc, vu khống dưới bài viết phản ánh hoạt động tuần tra đêm của lực lượng công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ông C.V.N. bị công an mời làm việc vì bình luận có tính xúc phạm (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ông N. đã dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, mang tính suy diễn, ám chỉ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra để nhũng nhiễu. Những bình luận này xâm phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng công an, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi xác minh, Công an xã Tân Hưng đã triệu tập ông N. để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, ông này khai nhận đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn. Do thường xuyên đi làm về khuya, thấy lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra hành chính nên nảy sinh tâm lý khó chịu, dù bản thân chưa từng bị lực lượng Công an xã Tân Hưng gây khó dễ hay xử lý vi phạm.

Từ nhận thức sai lệch, ông N. đã đăng tải những nội dung vô căn cứ để hả giận.

Sau khi được cán bộ công an giải thích về quy định của pháp luật và ý nghĩa quan trọng của công tác tuần tra đêm trong việc phòng ngừa tội phạm, ông N. đã nhận thức rõ vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tân Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của người này.