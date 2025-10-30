Cụ bà 72 tuổi nghi bị sát hại tại nhà riêng ở Lâm Đồng

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ người đàn ông tên T. để điều tra liên quan đến cái chết của cụ bà 72 tuổi ở xã Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, phục vụ điều tra (Ảnh: Văn Giang).

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/10, người dân đến nhà bà N.T.N. (72 tuổi, trú tại xã Tuyên Quang), phát hiện bà tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tuyên Quang, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh từ các camera quanh hiện trường, phát hiện T. đến nhà nạn nhân trước thời điểm người dân phát hiện bà N. tử vong.

Nạn nhân sống một mình tại căn nhà nói trên, còn ông T. là hàng xóm của bà N..