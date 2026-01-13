Bộ đội biên phòng TPHCM mặc thường phục đánh án ma túy

Ngày 13/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Phước Thắng triệt phá thành công vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, khi tuần tra tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Hoa Lư, (phường Phước Thắng), lực lượng chức năng phát hiện Trần Hải Mạnh (SN 1984, trú tại phường Phước Thắng) đi xe máy, có biểu hiện nghi vấn.

Bộ đội biên phòng mặc thường phục ập vào bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy (Ảnh: Cắt từ clip).

Lực lượng bộ đội biên phòng mặc thường phục đã áp sát, khống chế đối tượng. Qua khám xét, lực lượng phát hiện trên người Mạnh có 2 gói nilon chứa tinh thể trong suốt và một điện thoại di động.

Trần Hải Mạnh khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá với khối lượng khoảng 15g, được đối tượng mua về để sử dụng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh tại số 1A Hoa Lư, phường Phước Thắng, lực lượng đánh án thu giữ thêm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.