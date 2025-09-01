Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt 2 vụ tàng trữ ma túy đá

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM (thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM) vừa thông báo về 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy được lực lượng xử lý ngay trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, vào chiều 28/8, tại con hẻm trên đường 27/4 (ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm, TPHCM), lực lượng phòng, chống ma túy của Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp với Công an xã Hồ Tràm bắt quả tang N.T.N.T. (SN 1973, hộ khẩu tại Hà Nội) đang tàng trữ trái phép một gói ma túy dạng đá có trọng lượng khoảng 5g.

Đối tượng tàng trữ ma túy đá bị Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt quả tang (Ảnh: BĐBP TPHCM).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của T., lực lượng thu giữ thêm 3 gói ma túy đá với tổng trọng lượng 15g, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 2 điện thoại di động.

Đến 18h30 ngày 29/8, tại một phòng trọ trên đường Bùi Thiện Ngộ (phường Rạch Dừa, TPHCM), lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục cùng Công an phường Rạch Dừa bắt quả tang P.V.L. (SN 1985) tàng trữ một gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 60g. L. khai tàng trữ ma túy để bản thân sử dụng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết việc bắt quả tang các vụ tàng trữ ma túy là thành tích nổi bật của lực lượng nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.