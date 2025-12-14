Bộ đội Biên phòng bắt quả tang vụ tàng trữ cỏ Mỹ ở TPHCM

Ngày 14/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một vụ tàng trữ ma túy tại phường Tam Thắng, TPHCM.

Nghi phạm bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ ma túy (Ảnh: BĐBP TPHCM).

Cụ thể, tối 12/12, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Cảnh sát biển và công an địa phương bắt quả tang Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú tại phường Tam Thắng) đang tàng trữ 2 gói ma túy khoảng 10g tại căn nhà trên đường Bình Giã.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 33 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 100g, một gói ma túy dạng cỏ Mỹ có trọng lượng 5g và một cân tiểu ly.

Túi cỏ Mỹ cùng ma túy đá được phát hiện tại nơi ở của nghi phạm (Ảnh: BĐBP TPHCM).

Cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM, đây là vụ án nổi bật mà lực lượng triệt phá được trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.