Bắt giữ đối tượng bị truy nã lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo

Ngày 18/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Côn Đảo bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội Giết người khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại khu vực biển đặc khu Côn Đảo.

Công an đặc khu Côn Đảo bàn giao Trần Văn Phúc cho Công an tỉnh Gia Lai (Ảnh: Đồn Biên phòng Côn Đảo).

Qua công tác nắm bắt hoạt động của các tàu cá, Đồn Biên phòng Côn Đảo phát hiện Trần Văn Phúc (SN 1989, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đang lẩn trốn trên tàu cá của một ngư dân tỉnh Bến Tre, neo đậu ở vùng biển Côn Đảo. Phúc là đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội Giết người.

Trưa 17/9, Đồn biên phòng Côn Đảo phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo chủ trì trưng dụng, điều động tàu cá của ngư dân đặc khu Côn Đảo nhanh chóng cơ động ra bắt giữ Trần Văn Phúc.

Hiện, Phúc đã được Công an đặc khu Côn Đảo bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định của pháp luật.