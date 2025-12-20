Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tạm giữ người phụ nữ bị Công an Cần Thơ truy tìm

Ngày 20/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị phát hiện một phụ nữ đang bị Công an TP Cần Thơ truy tìm.

17h ngày 18/12, tại Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu), tổ công tác phát hiện Lâm Thị Mỹ Cơ (SN 1988, quê Đồng Tháp) sử dụng hộ chiếu do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 17/9 để nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Mỹ Cơ bị lực lượng chức năng tạm giữ khi nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Qua đối chiếu thông tin và biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Mỹ Cơ là người bị truy tìm theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ người phụ nữ trên. Đồng thời, lực lượng đã thông báo tới cơ quan ban hành quyết định truy tìm để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.