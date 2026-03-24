Bộ Công an có thư khen vụ phá đường dây “thuốc gia truyền Hoàng Minh Đường”

Ngày 24/3, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng hoạt động hành nghề y dược để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.

Nội dung thư nêu rõ, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh và triệt phá thành công đường dây tội phạm nêu trên.

Trụ sở phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường (Ảnh: Hàn Băng).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập công ty, tuyển dụng lao động, xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để thực hiện quảng cáo, thăm khám và bán các sản phẩm thuốc y học cổ truyền chưa được cấp phép, qua đó chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng của hàng chục nghìn người dân trên cả nước.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các đơn vị như Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh điều tra.

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản của người dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Toàn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng ghi nhận và biểu dương thành tích của các đơn vị. Ông đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân và khuyến cáo tiêu hủy các sản phẩm thuốc mà các đối tượng đã đưa ra thị trường.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng 10 bị can khác trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng vạn người dân với số tiền thu lợi bất chính lên tới 227 tỷ đồng, dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.