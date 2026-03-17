Sở Y tế Thanh Hóa lên tiếng về cơ sở bán thuốc gia truyền Hoàng Minh Đường

Ngày 17/3, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, từ đầu năm 2025, khi nắm được tình hình hoạt động bất thường của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm liên quan.

Trụ sở phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường (Ảnh: Hàn Băng).

Ngày 24/8/2025, đoàn kiểm tra liên ngành giữa Sở Y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất tại cơ sở và phát hiện một số vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Ngoài ra, cơ sở còn quảng cáo không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động đã được phê duyệt; thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm qua mạng xã hội khi chưa công bố hoạt động khám chữa bệnh từ xa theo quy định; sử dụng sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 82 triệu đồng.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng làm rõ nội dung quảng cáo “lương y” và “bài thuốc gia truyền”. Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, đơn vị khẳng định không cấp giấy chứng nhận lương y cho ông Hoàng Văn Toàn; không cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền đối với sản phẩm mang tên “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, qua phản ánh và thông tin trên một số kênh truyền thông, trong quá trình hoạt động, cơ sở Hoàng Minh Đường và các trang liên quan đã sử dụng, quảng bá các nội dung như danh xưng “lương y”, nội dung “bài thuốc gia truyền”, quảng cáo về hiệu quả điều trị của sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Sở Y tế Thanh Hóa xác định những nội dung này không đúng với hồ sơ quản lý của cơ quan nhà nước, có dấu hiệu gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng.

Hoàng Văn Toàn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong thời gian tới, Sở Y tế Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an và UBND các xã, phường, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo sản phẩm chăm sóc sức khỏe để trục lợi, lừa đảo người dân.

Đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác của người dân trước các hình thức quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng 10 bị can khác trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng vạn người dân với số tiền thu lợi bất chính lên tới 227 tỷ đồng, dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.