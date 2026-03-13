Cơ sở bán thuốc gia truyền Hoàng Minh Đường từng bị xử phạt 82 triệu đồng

Ngày 13/3, liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết vào tháng 8/2025, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở này và phát hiện nhiều vi phạm.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Trụ sở phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường (Ảnh: Hàn Băng).

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở này quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy phép lưu hành (sản phẩm thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường do Công ty TNHH Hoàng Minh Đường sản xuất, đóng gói).

Đến ngày 3/9/2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng 10 bị can khác trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

Các loại nguyên liệu được sử dụng để bào chế thành bài thuốc gia truyền Hoàng Minh Đường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Năm 2016, Hoàng Văn Toàn nghỉ việc tại ngân hàng rồi thông qua người quen học nghề bốc thuốc chữa bệnh xương khớp. Sau đó, Toàn về quê ở huyện Bá Thước (cũ) nghiên cứu, bào chế bài thuốc “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” bằng cách mua các loại thân, lá, vỏ cây và cỏ mang về chế biến, sản xuất thành thuốc bột đóng gói.

Năm 2024, Toàn thành lập công ty và phối hợp với Tiến sử dụng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật, như khẳng định “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Toàn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Từ quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân đã bị các đối tượng tư vấn gian dối để bán thuốc trục lợi. Từ năm 2023 đến 2025, nhóm này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, qua làm việc với các nạn nhân đã ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng thuốc bị phù nề, hoại tử và gặp biến chứng nguy hiểm khác.