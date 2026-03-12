Bị phù nề, hoại tử vì dùng thuốc "xương khớp gia truyền Hoàng Minh Đường"

Liên quan đến chuyên án phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 12 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo cơ quan điều tra, qua làm việc với các nạn nhân đã ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng thuốc bị phù nề, hoại tử và gặp biến chứng nguy hiểm khác.

Trụ sở phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường (Ảnh: Hàn Băng).

Ngoài việc bào chế thuốc rởm từ lá, vỏ cây, Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996) - các đối tượng cầm đầu đường dây - còn sử dụng công cụ quảng cáo hiện đại, biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép thành một “tập đoàn y dược” uy tín trong mắt nhiều người nhẹ dạ, cả tin.

Để lừa được nhiều khách hàng, chúng lập hàng loạt kênh bán hàng, bỏ hàng tỷ đồng quảng cáo trên Facebook, TikTok nhằm tiếp cận những người già và người lao động nghèo đang đau đớn vì bệnh xương khớp.

Nhóm đối tượng trong đường dây còn cắt ghép hình ảnh từ những kênh truyền hình trong nước, “mượn danh” các hiệp hội đông y hoặc xây dựng video, bài viết để truyền tải, quảng cáo sai sự thật về bài thuốc thông qua nền tảng mạng xã hội, từ đó tạo dựng lòng tin với người bệnh.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các nhân viên được đào tạo bài bản kịch bản lừa đảo. Chúng tự xưng là bác sĩ, lương y, cam kết chữa khỏi 100%, điều trị tận gốc.

Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh.

Với chiêu quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi. Từ năm 2023 đến 2025, nhóm của Toàn đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Bảng vàng gia tộc lương y tại công ty của Hoàng Văn Toàn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc của công ty không có công thức chuẩn xác, thậm chí không phối đúng tỷ lệ y học. Những loại thân cây, lá cỏ không rõ nguồn gốc được thu mua từ người dân, sau đó đưa vào máy băm, xay nghiền thành bột, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các sản phẩm chữa bệnh được quảng cáo trên mạng, đặc biệt là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.