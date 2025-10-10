Khởi tố thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm 10.000 đồng

Ngày 10/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã khởi tố Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Triệu Quí được xác định có hành vi hành hung thai phụ là chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa). Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo và đối tượng bị công an triệu tập làm việc.

Bị can Trần Triệu Quí bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tại công an, Quí thừa nhận đánh chị N. là do bực tức vì bán mì tôm đắt. Khi mẹ của chị N. vào can ngăn, Quí không kìm chế được mà hành hung cả 2 mẹ con.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đánh rồi hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai của bị can Trần Triệu Quí là trái với đạo đức, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng, thách thức pháp luật.

Chỉ vì bức xúc khi mua mì tôm, Quí xông vào hành hung 2 người phụ nữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đưa tin, khoảng 2h10 ngày 21/9, thanh niên xăm trổ (sau đó được xác định là Trần Triệu Quí) ghé vào cửa hàng đối diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên của chị N. để hỏi mua mì tôm khoai tây. Chị N. trả lời 10.000 đồng/gói và người này cau có cho rằng mì quá đắt.

Nghe khách than đắt, chị N. đáp: "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu". Lúc này, Quí dọa đá vào đầu rồi đạp vào vùng bụng của chị N..

Mẹ chị N. chạy lại can ngăn cũng bị đối tượng đá vào người rồi buông lời chửi bới, thách thức: "Mày biết tao là ai không?". Trần Triệu Quí tiếp tục lấy dép ném vào chị N. rồi mới bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Bị tấn công, chị N. phải nhập viện theo dõi do đang mang thai ở tháng thứ 4.