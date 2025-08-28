Lừa “chạy án” để chiếm đoạt 200 triệu đồng

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua thủ đoạn “chạy án” do Phạm Thị Ngoan (SN 1982), trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Năm 2024, biết tin chồng của chị L.T.T.N. (SN 2000), trú tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ), nay là phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng bị cơ quan công an bắt về tội Đánh bạc, Phạm Thị Ngoan lợi dụng mối quan hệ quen biết đến nhà gặp chị N..

Đối tượng Phạm Thị Ngoan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngoan “nổ” là có quen với những người có chức vụ, có thể “chạy án” cho chồng chị N.. Tin tưởng vào lời hứa hão của Ngoan, chị N. sau đó đã chuyển 200 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Ngoan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ việc kể trên, đối tượng Ngoan còn dùng thủ đoạn gian dối kêu gọi một số người để góp vốn cùng kinh doanh hải sản kiếm lời. Tuy nhiên, Ngoan không dùng số tiền trên để kinh doanh mà đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại của Phạm Thị Ngoan, liên hệ đến đơn vị để trình báo và để được hướng dẫn giải quyết.