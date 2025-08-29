Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

Ngày 29/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thành (46 tuổi, trú tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) 1 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế, 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, Lê Văn Thành giới thiệu bà Trương Thị Kim Xuân mua thửa đất của ông Phạm Minh Thắng tại thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ (ông Thắng nhờ vợ chồng ông Cao Thành Mỹ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) với giá 8,5 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Thành tại tòa (Ảnh: Bình An).

Do thửa đất phát sinh diện tích tăng thêm 816m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên 2 bên chưa ký được hợp đồng chuyển nhượng, mà chỉ ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng.

Bà Xuân chuyển cho Thành 8,3 tỷ đồng để đặt cọc, Thành chuyển lại cho ông Phạm Minh Thắng hơn 6,8 tỷ đồng.

Sau đó, Thành được bà Xuân nhờ làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Ông Mỹ cũng ủy quyền cho Thành được quyền chuyển mục đích, tách thửa, chuyển nhượng thửa đất.

Khi Thành làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển nhượng cho bà Xuân, phát hiện thửa đất tăng thêm diện tích 480m2 so với thỏa thuận ban đầu.

Thành yêu cầu bà Xuân phải thanh toán thêm tiền mới chuyển nhượng, nhưng Thành đưa ra giá cao nên bà Xuân không đồng ý.

Thời điểm này, giá đất tăng lên nên Thành tự ý chuyển nhượng thửa đất cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn (SN 1969, hộ khẩu thường trú tại TPHCM) với giá 21 tỷ đồng, nhưng chưa được sự đồng ý của bà Xuân và các gia đình ông Phạm Minh Thắng, Cao Thành Mỹ.

Sau đó, bà Xuân yêu cầu Thành nhanh chóng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng thì bị cáo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là đang làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận chưa xong.

Tháng 8/2020, bà Xuân phát hiện Thành tự ý chuyển nhượng thửa đất cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn nên yêu cầu bị cáo bồi thường. Thành trả cho bà Xuân 6 tỷ đồng, số tiền còn lại 2,3 tỷ đồng chưa trả.

Khi Lê Văn Thành chuyển nhượng thửa đất nói trên cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn với giá 21 tỷ đồng, nhưng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá 460 triệu đồng.

Thành sử dụng hợp đồng chuyển nhượng giá 460 triệu đồng để kê khai thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Kết luận giám định của cơ quan thuế xác định số tiền Lê Văn Thành trốn thuế thu nhập cá nhân là hơn 410 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố của viện kiểm sát là có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi của bị cáo này.