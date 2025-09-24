Bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Chồng được miễn chấp hành án

Ngày 24/9, lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa xác nhận đơn vị này đã họp, xem xét, quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, Trần Huỳnh Kiệt đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vợ chồng Kiệt và 2 con gái (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Kiệt có quan hệ với N.T.K.T. khi T. mới 15 tuổi. Hiện nay, hai người đã đăng ký kết hôn, chung sống hòa thuận và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T..

Từ tháng 3 đến 4/2021, T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai có quan hệ dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.

Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.

Ở phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm).

Sau khi có bản án phúc thẩm, vợ chồng Kiệt đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án và đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

VKSND Tối cao đã cử đoàn công tác về phường Ninh Hòa trực tiếp xác minh. Đoàn kiểm tra nhận thấy người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Từ đó, đoàn kiểm tra kiến nghị Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Trước đó, ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất trong gia đình.