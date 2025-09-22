Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Xin đổi họ cho con gái

Ngày 22/9, chị N.T.K.T. (19 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), xác nhận đã cùng chồng là Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) đến UBND phường Ninh Hòa gửi đơn đề nghị bổ sung hộ tịch cho con gái N.T.Q.M. (3 tuổi).

Trong đơn, vợ chồng chị đề nghị cập nhật thông tin về người cha của cháu M. là Trần Huỳnh Kiệt vào sổ đăng ký khai sinh, giấy khai sinh, đồng thời cải chính họ của con từ họ Nguyễn (họ mẹ) sang họ Trần (họ cha).

Vợ chồng Kiệt và con gái (Ảnh: Quang Anh).

Theo chị T., trước đây chị quen biết, quan hệ tình dục với anh Kiệt và mang thai cháu M. khi mới 15 tuổi. Thời điểm làm giấy khai sinh cho M., vì lo ngại cơ quan chức năng phát hiện nên chị T. để con gái mang họ mẹ.

Dù vậy, sau đó vụ việc Kiệt và T. quan hệ tình dục khi cô mới 15 tuổi vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trần Huỳnh Kiệt bị công an khởi tố. Trải qua phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên người đàn ông này 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau khi có bản án phúc thẩm, vợ chồng Kiệt đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tiếp nhận thông tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã cử đoàn công tác về phường Ninh Hòa trực tiếp xác minh.

Đoàn kiểm tra nhận thấy người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt chấp hành tốt pháp luật, hiện có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Từ đó, đoàn kiểm tra kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh này xem xét miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Trước đó, ngày 17/9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất trong gia đình.

“Nay mọi việc cũng đã rõ ràng, nên vợ chồng tôi quyết định bổ sung hộ tịch đúng quy định pháp luật cho con gái”, chị T. chia sẻ.