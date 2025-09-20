Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tù

Nội dung trên được ông Lê Hưng Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vào tối 19/9.

Trước đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Chánh án TAND tỉnh này đề nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Vợ chồng Kiệt cùng 2 con thơ (Ảnh: Hoàng Sao).

Kiệt là bị cáo trong vụ án hình sự, đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị hại là chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ Kiệt). Hiện hai người đã đăng ký kết hôn và có hai con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, miễn chấp hành án phạt tù được quy định tại Điều 21, 39 Luật Thi hành án Hình sự 2019 và các Thông tư liên tịch của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Luật sư Hà cho hay, theo những quy định trên, thẩm quyền xem xét, quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với anh Kiệt thuộc thẩm quyền của TAND tỉnh Khánh Hòa.

“Thủ tục xét miễn chấp hành án phạt tù được giải quyết nhanh hơn nhiều so với thủ tục giám đốc thẩm, nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh và nhân đạo của pháp luật”, luật sư Hà thông tin.

Theo luật sư Hà, quy trình miễn chấp hành án phạt tù bắt đầu từ đơn xin của người bị kết án và văn bản đề nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, TAND tỉnh sẽ lập hồ sơ để xem xét việc miễn chấp hành án.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày vào sổ nhận hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù, Chánh án TAND tỉnh thành lập hội đồng gồm 3 thẩm phán xét, quyết định miễn chấp hành án phạt tù và phân công thẩm phán chủ trì phiên họp.

Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đã đầy đủ, thẩm phán chủ trì sẽ quyết định mở phiên họp xét miễn và thông báo bằng văn bản cho VKSND đã đề nghị, để cử kiểm sát viên tham gia phiên họp.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị, ý kiến của VKSND và người tham gia phiên họp (nếu có), hội đồng xét miễn chấp hành án phạt tù xem xét, quyết định không chấp nhận hoặc chấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt tù.

Quyết định về việc xét miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và có thể bị kháng nghị.