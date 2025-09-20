Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tù
(Dân trí) - Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ thành lập hội đồng xem xét miễn chấp hành án đối với người chồng bị phạt 3 năm tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi, theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự.
Nội dung trên được ông Lê Hưng Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vào tối 19/9.
Trước đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Chánh án TAND tỉnh này đề nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Kiệt là bị cáo trong vụ án hình sự, đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị hại là chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ Kiệt). Hiện hai người đã đăng ký kết hôn và có hai con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).
Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, miễn chấp hành án phạt tù được quy định tại Điều 21, 39 Luật Thi hành án Hình sự 2019 và các Thông tư liên tịch của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Luật sư Hà cho hay, theo những quy định trên, thẩm quyền xem xét, quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với anh Kiệt thuộc thẩm quyền của TAND tỉnh Khánh Hòa.
“Thủ tục xét miễn chấp hành án phạt tù được giải quyết nhanh hơn nhiều so với thủ tục giám đốc thẩm, nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh và nhân đạo của pháp luật”, luật sư Hà thông tin.
Theo luật sư Hà, quy trình miễn chấp hành án phạt tù bắt đầu từ đơn xin của người bị kết án và văn bản đề nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, TAND tỉnh sẽ lập hồ sơ để xem xét việc miễn chấp hành án.
Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày vào sổ nhận hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù, Chánh án TAND tỉnh thành lập hội đồng gồm 3 thẩm phán xét, quyết định miễn chấp hành án phạt tù và phân công thẩm phán chủ trì phiên họp.
Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đã đầy đủ, thẩm phán chủ trì sẽ quyết định mở phiên họp xét miễn và thông báo bằng văn bản cho VKSND đã đề nghị, để cử kiểm sát viên tham gia phiên họp.
Căn cứ vào hồ sơ đề nghị, ý kiến của VKSND và người tham gia phiên họp (nếu có), hội đồng xét miễn chấp hành án phạt tù xem xét, quyết định không chấp nhận hoặc chấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt tù.
Quyết định về việc xét miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và có thể bị kháng nghị.
Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T..
Từ tháng 3 đến 4/2021, N.T.K.T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai quan hệ, dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.
Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.
Ở phiên sơ thẩm, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.
Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.
Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về cùng tội danh.
Sau khi có bản án phúc thẩm, vợ chồng Kiệt đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án và đề nghị TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.
Trần Huỳnh Kiệt là lao động chính, làm thợ sơn, còn T. ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình vốn khó khăn nay càng thêm chật vật. Chính quyền địa phương cũng xác nhận gia đình Trần Huỳnh Kiệt thuộc diện khó khăn.
Ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất.