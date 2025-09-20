Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Đề nghị xem xét miễn hình phạt tù
(Dân trí) - Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa xem xét, miễn chấp hành hình phạt cho người chồng bị kết án tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi.
Tối 19/9, ông Lê Hưng Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đã nhận được kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).
Theo ông Dũng, tòa sẽ nghiên cứu hồ sơ và thành lập hội đồng xem xét theo quy định.
Trần Huỳnh Kiệt là bị cáo trong vụ án hình sự, đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Trong vụ án này, Kiệt là bị cáo, còn bị hại là chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ Kiệt). Hiện 2 người đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).
Sau khi bị tuyên án, vợ chồng Kiệt có đơn xin hoãn thi hành án, cũng như kiến nghị lên Viện kiểm sát nhân dân và TAND Tối cao xem xét thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án của Trần Huỳnh Kiệt.
Tiếp nhận thông tin, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự (Viện kiểm sát nhân dân Tối cao) đã trực tiếp rút hồ sơ vụ án tại TAND tỉnh Khánh Hòa, sau đó cử đoàn công tác về phường Ninh Hòa xác minh hoàn cảnh gia đình của người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt.
Dựa vào kết quả xác minh, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét, miễn chấp hành hình phạt đối với Trần Huỳnh Kiệt.
Trước đó, ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất.
Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T..
Từ tháng 3 đến 4/2021, N.T.K.T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai quan hệ, dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi. Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.
Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.
Ở phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa không đồng ý, phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù.
Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho hưởng án treo.
Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về cùng tội danh.
Hiện vợ chồng Kiệt cùng có đơn gửi TAND Tối cao xem xét thủ tục giám đốc thẩm.
Trần Huỳnh Kiệt là lao động chính, làm thợ sơn, còn T. ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình vốn khó khăn nay càng thêm chật vật. Chính quyền địa phương cũng xác nhận gia đình Trần Huỳnh Kiệt thuộc diện khó khăn.