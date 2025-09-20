Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Đề nghị xem xét miễn hình phạt tù

Tối 19/9, ông Lê Hưng Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đã nhận được kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Theo ông Dũng, tòa sẽ nghiên cứu hồ sơ và thành lập hội đồng xem xét theo quy định.

Vợ chồng Kiệt cùng 2 con thơ (Ảnh: Hà Anh).

Trần Huỳnh Kiệt là bị cáo trong vụ án hình sự, đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trong vụ án này, Kiệt là bị cáo, còn bị hại là chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ Kiệt). Hiện 2 người đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

Sau khi bị tuyên án, vợ chồng Kiệt có đơn xin hoãn thi hành án, cũng như kiến nghị lên Viện kiểm sát nhân dân và TAND Tối cao xem xét thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án của Trần Huỳnh Kiệt.

Tiếp nhận thông tin, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự (Viện kiểm sát nhân dân Tối cao) đã trực tiếp rút hồ sơ vụ án tại TAND tỉnh Khánh Hòa, sau đó cử đoàn công tác về phường Ninh Hòa xác minh hoàn cảnh gia đình của người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt.

Dựa vào kết quả xác minh, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét, miễn chấp hành hình phạt đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Trước đó, ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất.