Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Cơ sở để đề nghị miễn chấp hành án

Ngày 21/9, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang nghiên cứu hồ sơ, sau đó sẽ thành lập hội đồng để xem xét miễn chấp hành hình phạt tù theo Luật Thi hành án Hình sự đối với Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào cuối tháng 7, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Trần Huỳnh Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị cáo Kiệt có hành vi phạm tội với N.T.K.T. khi chị này mới 15 tuổi. Hiện nay, hai người đã đăng ký kết hôn, chung sống hòa thuận và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

Gia đình 4 thành viên của Kiệt đang ở trong ngôi nhà thuê tại phường Ninh Hòa (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Sau khi có bản án phúc thẩm, vợ chồng Kiệt đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Theo đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa, sau khi nhận thông tin, VKSND Tối cao đã cử đoàn công tác về phường Ninh Hòa để trực tiếp xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy Trần Huỳnh Kiệt thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Kiệt được đơn vị quân đội tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến và giấy khen danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Hiện nay, Trần Huỳnh Kiệt và bị hại N.T.K.T. đã là vợ chồng, có đăng ký kết hôn, sinh được 2 con chung. Các thành viên trong gia đình Kiệt ở nhờ tại căn nhà thuê ở phường Ninh Hòa, chấp hành tốt pháp luật.

Ngoài ra, Kiệt đang là lao động duy nhất trong gia đình, làm nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và 2 con nhỏ. Bị cáo này có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 (nơi cư trú) và UBND phường Ninh Hòa xác nhận là đúng sự thật.

Đoàn kiểm tra nhận thấy, người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt chấp hành tốt pháp luật, hiện có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đã hoàn lương, có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Từ đó, đoàn kiểm tra kiến nghị Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh này xem xét, miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Trước đó, ngày 17/9, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã có văn bản đồng ý hoãn thi hành án hình sự trong thời hạn 1 năm đối với Trần Huỳnh Kiệt, do bị cáo này là lao động duy nhất.