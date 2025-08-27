Khởi tố vụ nam sinh bị điện giật tử vong khi biểu diễn văn nghệ ở trường

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Nạn nhân là em T.C.T. (SN 2010), học sinh lớp 9 trường THCS Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Hoàng Nguyên (Ảnh: Trà Câu).

Ngày 25/4, Trường THCS Ba Tơ tổ chức văn nghệ. Bị can Tạ Hoàng Nguyên là người phụ trách hạng mục ánh sáng cho đêm diễn.

Đêm diễn văn nghệ có mưa, sân khấu có dấu hiệu rò rỉ điện. Sự việc được học sinh phản ánh với nhà trường. Nhà trường yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện kiểm tra nhưng sau đó sự cố vẫn xảy ra.

Buổi biểu diễn văn nghệ có 18 tiết mục, trong đó em T. diễn tiết mục thứ 16. Kết thúc tiết mục, em T. cùng bạn di chuyển ra hai bên cánh gà. Lúc này T. chạm vào khung sắt trên sân khấu và bị điện giật.

Nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không kịp cứu em T.. Nạn nhân tử vong với nhiều vết bỏng trên cơ thể.