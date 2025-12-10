Bé gái bị người lạ tiếp cận, tháo bông tai vàng ngay trước nhà ở TPHCM

Ngày 10/12, cơ quan chức năng đang xác minh vụ bé gái bị người lạ tiếp cận, tháo trộm bông tai trước nhà ở xã Tân Vĩnh Lộc. Nạn nhân là Đ.P.Th. (SN 2020).

Anh Đ.H.T. (SN 1989, cha bé Th.) cho biết, khoảng 19h50 ngày 8/12, con gái anh chơi đùa cùng một số bạn trong hẻm trước nhà. Thời điểm trên, một bé trai hàng xóm chạy vào báo tin Th. bị người lạ lấy mất bông tai. Anh T. vội chạy ra và thấy con gái đang khóc, vùng tai bị xây xát.

Thiếu nữ tiếp cận bé gái lấy đi đôi bông tai vàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Kiểm tra camera an ninh, anh T. phát hiện tối cùng ngày, một thiếu nữ chạy xe đạp điện, chở theo một bé gái khác dừng lại trong hẻm. Người này tiếp cận con gái anh, lấy đi đôi bông tai rồi lên xe bỏ chạy. Sau sự việc, anh T. đã đến trụ sở công an trình báo.

“Đôi bông tai bị mất là vàng tây, tôi mua cho con gái vào khoảng một năm trước với giá hơn một triệu đồng”, anh T. nói.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.