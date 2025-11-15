Gã đàn ông khai lý do sát hại người phụ nữ gần nhà ở TPHCM

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang lấy lời khai Nguyễn Hữu Phúc (SN 1966, tạm trú xã Vĩnh Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: T.T.).

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai sáng 14/11, bà L.H.Q. (SN 1962, ngụ xã Vĩnh Lộc) đến tìm ông Phúc mượn gậy để đập con rắn trong vườn. Thấy hàng xóm đeo vàng, nghi phạm động lòng tham, đi theo và cầm cây đập bà Q. bất tỉnh.

Sau đó, nghi phạm lấy con dao đâm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Phúc lấy vàng của bà Q. đem về nhà cất. Khoảng 2 giờ sau, Phúc chạy xe máy mang theo con dao gây án đi vứt, đồng thời mang vàng tìm chỗ bán. Tuy nhiên, lời khai này vẫn đang được xác minh.

Tiếp đó, nghi phạm chạy xe máy đi thăm một người quen bị tai nạn gãy chân. Tuy nhiên, trên đường đi, con trai ông Phúc gọi điện thoại nói về nhà và sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, sáng 14/11, chị L.N.H. (SN 1990, con gái bà Q.) đi làm, gọi điện thoại về cho con ruột để tìm bà Q., nhưng không gặp. Khoảng 16h30 cùng ngày, chị H. về nhà, không thấy mẹ nên đi tìm và phát hiện nạn nhân tử vong tại bãi đất trống sau nhà, trên đầu có vết thương.

Qua kiểm tra, chị H. phát hiện bà Q. đã bị mất chiếc lắc tay, bông tai bằng vàng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc vào cuộc truy xét, bắt giữ Phúc. Nhà chức trách xác định, nghi phạm có 3 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.