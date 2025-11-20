Nhóm thanh niên xô xát tại giao lộ ở TPHCM

Ngày 20/11, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người giằng co, xô xát trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày, tại giao lộ Quách Điêu - Liên ấp 6-2, xã Vĩnh Lộc.

Nhóm thanh niên xô xát tại giao lộ ở xã Vĩnh Lộc (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm hơn 5 thanh niên ẩu đả tại giao lộ nói trên. Trong lúc xô xát, một người chạy xe máy tông ngã phương tiện đối diện, sau đó hai bên tiếp tục lao vào đánh nhau.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng người qua lại. “Nhóm này đánh nhau, la lối gây náo loạn khu vực. Khi người dân hô hoán báo công an, cả nhóm mới rời đi”, một người dân kể lại.

Công an xã Vĩnh Lộc đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, mời những người tham gia ẩu đả lên làm việc.