Bé gái bị hiếp dâm khi đi xe đạp ra đường vắng

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Ngô Văn Giang (24 tuổi, trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khoảng 17h30 ngày 14/1, Giang đi xe máy từ nhà ra khu vực tổ dân phố Cầu Sơn, phường Trung Thành, và gặp một bé gái đang đi xe đạp, nên nảy sinh ý định xấu.

Ngô Văn Giang (Ảnh: C.A.).

Đối tượng điều khiển xe máy áp sát nạn nhân giả vờ hỏi đường đi, rồi bất ngờ dùng tay sàm sỡ khiến cháu gái ngã ra đường. Sau đó, cháu gái đứng dậy bỏ chạy về hướng khu nghĩa địa Cầu Sơn thì bị đối tượng đuổi theo, dùng vũ lực để khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trung Thành khẩn trương xác minh, truy xét, bắt giữ Ngô Văn Giang.