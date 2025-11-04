Bắt giữ thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm trẻ em

Ngày 4/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Bảo Hà vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại xã Bảo Hà) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trần Trọng Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L. (32 tuổi, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (12 tuổi) đã bị đối tượng Hiếu thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ việc xảy ra cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai và VKSND khu vực 8 xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc, thu thập dấu vết và chứng cứ liên quan, đồng thời truy bắt đối tượng Trần Trọng Hiếu.

Sau gần một ngày truy bắt, đến khoảng 18h ngày 3/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.