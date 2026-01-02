Khởi tố hai thanh niên giao cấu, hiếp dâm hai chị em nhỏ tuổi

Chiều 2/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Cao Dương Linh (21 tuổi) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cả hai đối tượng cùng trú xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Trước đó, Dân trí đưa tin, đầu tháng 12/2025, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Đạt và em L.A (14 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) có quen biết, phát sinh tình cảm.

Linh (bên phải) và Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc hẹn hò tìm chỗ tâm sự, biết Đạt rủ thêm bạn là Cao Dương Linh đi cùng, L.A. cũng rủ em gái ruột là K.A. (12 tuổi) đi cùng để giới thiệu cho Linh.

Ở những lần hẹn hò, Đạt nhiều lần xâm hại L.A., Linh thì nhiều lần xâm hại K.A.. Người nhà của hai bé gái sau đó phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Đạt và Linh đến cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, gia đình 2 em L.A. và K.A. thuần nông, ba mẹ làm thuê theo ngày để lo cho hai con đi học. Hằng ngày, hai chị em thường tự túc trong việc ăn uống, đến trường. Linh và Đạt cũng có hoàn cảnh tương tự.