Xâm hại con gái 7 tuổi của bạn nhậu, người đàn ông viện cớ “nhà nghèo”

Thông tin về vụ cháu gái 7 tuổi bị bạn nhậu của ba hiếp dâm, trưa 17/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Trí Tâm Anh (37 tuổi, cư trú tại Ấp Phú Trung, xã Chợ Vàm) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16h ngày 8/11, Tâm Anh tổ chức tiệc nhậu cùng ba mẹ cháu P.T.N.A. (7 tuổi). Khi thấy A. được ba mẹ đưa đi theo, Tâm Anh đã nảy sinh ý định đồi bại với cháu.

Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình nạn nhân, Tâm Anh vờ chở cháu A. đi mua kem, nhưng ghé qua nhà riêng của mình để xâm hại cháu. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, hắn chở A. về lại gia đình.

Tâm Anh ngụy biện rằng do nhà mình nghèo không lấy được vợ nên túng quẫn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại nhà, cháu A. được người thân phát hiện có dấu hiệu bất thường về tâm lý và thể chất nên gặng hỏi, do vậy A. kể lại toàn bộ sự việc mình bị xâm hại cho gia đình nghe. Gia đình cháu bé sau đó đã trình báo cơ quan công an.

Qua làm việc tại cơ quan Công an, Tâm Anh khai nhận trước đó vào ngày 23/10/2025, y đã từng thực hiện hành vi xâm hại cháu A. tại nhà riêng của mình.

Tâm Anh, đối tượng không biết chữ và làm thuê, khai nhận có mối quan hệ thân thiết với cha mẹ cháu A., cùng làm chung chỗ và thường xuyên được nhờ đưa đón cháu. Đối tượng ngụy biện rằng vì hoàn cảnh nghèo khó, không cưới được vợ nên trong lúc túng quẫn đã nảy sinh ý định xâm hại con gái của bạn mình.