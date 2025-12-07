Phát hiện ô tô chở 88 bình nghi là khí cười ở Quảng Ninh

Ngày 7/12, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tối 5/12, tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp Chi cục Hải quan khu vực VIII kiểm tra ô tô biển số 14A-976.75 trên quốc lộ 18C, đoạn thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô thuộc tỉnh này.

Đối tượng Chu Xuân Tiến (đứng giữa) bị bắt giữ cùng phương tiện khi đang vận chuyển trái phép 88 bình khí (Ảnh: Thanh Hoàng).

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 88 bình khí nghi là khí cười nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tài xế là Chu Xuân Tiến, 28 tuổi, trú tại thôn Đồng Cậm.

Tiến khai nhận chở thuê số bình khí cho một người đàn ông tên Sềnh từ thôn Đồng Cậm xuống trung tâm xã Tiên Yên để lấy tiền công một triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.