Bắt vợ chồng nghi phạm trong vụ chém người tử vong ở Tây Ninh

Ngày 5/2, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đã bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) và Phan Thu Hiền (27 tuổi, vợ Hoàng) để điều tra hành vi chém người dẫn đến tử vong. Nạn nhân là N.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền).

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng tạm giữ Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi, ngụ xã Hảo Đước) để làm rõ vai trò liên quan.

Vợ chồng Trần Dương Hoàng bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Theo công an, khoảng 23h30 ngày 30/1, N.M.T. được bạn chở đến một quán nhậu tại ấp Bắc Bến Sỏi để ăn uống cùng 9 người khác. Do có mâu thuẫn từ trước, T. xảy ra cự cãi với nhóm của Hoàng qua điện thoại.

Đến khoảng 0h ngày 31/1, Hoàng mang theo một cây dao dài, lái xe máy chở vợ là Hiền đến quán nhậu. Đi cùng Hoàng còn có Tuấn, Dô và Lộc chạy xe máy theo sau.

Tại quán, Hoàng lớn tiếng gọi T. ra nói chuyện. Nghe vậy, T. cầm dao cùng nhóm bạn đi ra phía trước quán. Trong lúc xô xát, T. vung dao chém Hoàng nhưng không trúng. Hoàng sau đó cầm dao chém trúng vùng cổ bên trái của T. rồi bỏ chạy.

Bị thương nặng, T. vẫn cầm dao truy đuổi thêm một đoạn rồi gục xuống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, vợ chồng Hoàng bỏ trốn đến xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) và bị Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm, bắt giữ. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.