Bắt giữ người dùng chìa khóa đâm CSGT ở TPHCM

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Nhật (SN 1986, ngụ xã Đông Thạnh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Huỳnh Minh Nhật bị điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ (Ảnh: Thuận Thiên).

Khoảng 0h15 ngày 28/7, Công an xã Đông Thạnh nhận được tin báo của Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08) đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát nồng độ cồn thì có một đối tượng say xỉn, dùng hung khí tấn công một cán bộ trong tổ công tác.

Công an xã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Tổ CSGT khống chế, bắt giữ đối tượng Huỳnh Minh Nhật và đưa về trụ sở lập hồ sơ để xử lý.

Trước đó, lúc 23h45 ngày 27/7, tổ công tác thuộc Phòng PC08 chốt chặn, kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại địa chỉ 656 Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh. Lúc này, CSGT phát hiện Nhật chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Nhật dùng chìa khóa đâm CSGT (Ảnh: Thuận Thiên).

Qua kiểm tra, nhà chức trách ghi nhận kết quả nồng độ cồn của Nhật là 1.136mg/lít khí thở, nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe vi phạm.

Khi biết bị tạm giữ xe, Nhật không hợp tác, buông lời thô tục chửi cán bộ T.N.H., đồng thời đạp vào người đồng chí H.. Khi CSGT này tránh né, Nhật tiếp tục dùng chìa khóa xe bằng sắt dài 8cm đâm vào người đang thực thi công vụ.

Trước tình huống này, cán bộ H. né tránh đồng thời truy hô và cùng các thành viên tổ công tác khống chế đối tượng, báo cho Công an xã Đông Thạnh đến hỗ trợ bắt giữ, lập hồ sơ điều tra, xử lý.