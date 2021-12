Bắt tạm giam Giám đốc Ban lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An

Dân trí Ngày 11/12, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An, tại nhà riêng.

Ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Lệnh bắt, khám xét đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Tam Kỳ phê chuẩn. Ông Phạm Văn Điểu (áo thun xanh đậm) được dẫn ra xe về trại tạm giam để điều tra. Việc ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam có liên quan đến gói thầu dự án xây dựng bờ kè sinh thái Cẩm Kim giai đoạn 2 và các dự án khác đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trước đó, ông Điểu bị tạm giữ để điều tra với các sai phạm như đã nêu, sau đó ông được cho tại ngoại. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Tam Kỳ không đồng ý về tội danh xem xét với ông Điểu. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, làm rõ hồ sơ vụ án thì Viện Kiểm sát nhân dân TP Tam Kỳ đã đồng ý và đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ người đối với ông Phạm Văn Điểu. Được biết, những vi phạm trong công tác tổ chức đấu thầu các dự án tại TP Hội An nằm trong quá trình mở rộng vụ án Trần Thanh Dũng (SN 1983, trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Đối tượng Trần Thanh Dũng bị bắt trước đó vì tội "vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đối tượng Dũng quản lý 3 công ty, trong đó một công ty chuyên về tư vấn mời thầu là Công ty Tư vấn xây dựng Trường Phát và 2 công ty chuyên về thi công là Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An, Công ty xây dựng Đại Lộc. Công Bính