Công an triệu tập toàn bộ nhóm thiếu nữ hỗn chiến trên phố Hà Nội

Sáng 4/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã triệu tập toàn bộ nhóm thiếu nữ có hành vi hành hung nhau trên đường Trần Khát Chân (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) vào tối 2/6 lên trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Theo vị đại diện, có khoảng hơn 10 người đã bị cơ quan công an triệu tập. Về danh tính người bị triệu tập, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết chưa cung cấp được bởi cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai và làm rõ vụ việc.

Hình ảnh nhóm thiếu nữ lao vào hành hung nhau giữa đường Trần Khát Chân (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó sáng 3/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ lao vào hành hung nhau giữa đường Trần Khát Chân. Vụ việc xảy ra vào buổi tối ở trước số nhà 141 Trần Khát Chân (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng).

Theo clip ghi lại, có khoảng 6 cô gái lao vào đánh 3 thiếu nữ khác. Ba nạn nhân mặc dù bị đánh nằm xuống đường nhưng nhóm đối thủ vẫn tiếp tục tấn công, túm tóc, đá vào người.