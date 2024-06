Xác định nguyên nhân khiến 3 người trong gia đình tử vong ở Thái Bình

Chiều 4/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ 3 người trong gia đình tử vong ở thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư là do chị N.T.H. (39 tuổi) gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Trước khi xảy ra sự việc, chị H. đã nhiều lần cãi cọ, xô xát, cầm dao đe dọa bố, mẹ đẻ.

Các nạn nhân tử vong trong vụ án là ông N.T.X. (86 tuổi, trú thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư), chị N.T.H. (con gái ông X.) và cháu H.M.H. (5 tuổi, con trai chị H.).

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 6h ngày 4/6, người nhà phát hiện ông N.T.X. tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương.

Hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN).

Gia đình nghi ngờ ông X. bị người thân sát hại nên đã giấu, không trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Vũ Thư phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các hoạt động điều tra theo quy định.

Quá trình mở rộng hiện trường, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện thi thể chị N.T.H. và cháu H.M.H. ở sông phía trước cửa nhà.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ.