Bắt tạm giam 2 phụ nữ gây rối trật tự công cộng, chống đối điều tra

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Rồi (36 tuổi) và Nguyễn Thị Nhung (34 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Trương Thị Rồi, Nguyễn Thị Nhung và hàng xóm tại xã Khánh Bình vào ngày 26/3/2024. Vụ cãi vã sau đó thành xô xát bạo lực, có sự tham gia của nhiều đối tượng.

Trong quá trình hỗn chiến, các đối tượng đã sử dụng hung khí như dao, gạch, vỏ chai bia, gây thương tích cho nhiều người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhung (trái) và Rồi (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau vụ việc, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và khởi tố tổng cộng 12 bị can liên quan về các tội danh Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Ban đầu, Trương Thị Rồi và Nguyễn Thị Nhung được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, hai bị can này đã không chấp hành mà liên tục gây khó khăn và cản trở hoạt động điều tra của cơ quan chức năng.

Đến tháng 2/2026, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 15 để đề nghị truy tố. Mặc dù vậy, Rồi và Nhung vẫn tiếp tục có những hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, sáng ngày 3/3, cả hai tiếp tục la lối, gây rối tại địa phương và sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an xã Khánh Bình.

Xét thấy thái độ coi thường pháp luật, không hợp tác và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội của các bị can, Công an tỉnh An Giang đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với Trương Thị Rồi và Nguyễn Thị Nhung để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.