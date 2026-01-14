Bắt quả tang người phụ nữ trộm 10 lọ lăn nách tại siêu thị

Ngày 14/1, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 21h30 ngày 8/1, tại siêu thị ở số 55 đường Đoàn Kết, phường Hải An, Công an phường Hải An phối hợp quần chúng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Nguyệt (44 tuổi, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Ảnh: Công an cung cấp).

Tang vật thu giữ gồm 10 lọ ngăn mùi (lăn nách) dán nhãn hiệu NIVEA. Đối tượng bị phát hiện ngay tại khu vực bán hàng của siêu thị.

Tại cơ quan công an, Nguyệt khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp theo thủ đoạn phân công. Một người vào trước gom hàng có giá trị, người còn lại giả vờ mua sắm rồi cất giấu số tài sản đã được chuẩn bị sẵn.

Theo Công an phường Hải An, thủ đoạn này diễn ra nhanh chóng, khiến nhân viên bán hàng mất cảnh giác.

Công an phường Hải An đã đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Nguyệt về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.