Bắt quả tang 25 con bạc đang sát phạt, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn xã Liên Minh.

Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà ở của Trần Thị Loan (SN 1975, trú xã Liên Minh), có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Tổ chức các biện pháp điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Liên Minh phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà Trần Thị Loan.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc.