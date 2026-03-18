Nữ quái “đốt” 21 tỷ đồng vào đánh bạc online, lĩnh án 15 năm tù

Tòa án nhân dân TP Hà Nội mới tuyên phạt bị cáo Trần Thị Huệ (40 tuổi) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trước năm 2023, Huệ kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và bản thân không có kho hàng hay nguồn hàng sẵn. Khi có khách đặt hàng, bị cáo sẽ tìm mua lại các sản phẩm trên mạng rồi chuyển cho khách để hưởng chênh lệch.

Đến khoảng đầu năm 2023, Huệ bắt đầu tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng và bị thua lỗ. Sau đó bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng thủ đoạn huy động vốn của nhà đầu tư để kinh doanh hàng hóa online.

Sau đó Huệ lấy tiền góp vốn kinh doanh của họ dùng để đánh bạc, tiêu xài cá nhân và trả nợ. Bị cáo đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 3 người, trong đó có chị M. (42 tuổi, Hà Nội).

Cáo trạng thể hiện, sau thời gian quen biết, Huệ tự giới thiệu bản thân kinh doanh buôn bán online và rủ chị M. góp vốn hợp tác làm ăn.

Huệ nói rằng có đầu mối nhập thực phẩm chức năng và mỹ phẩm Hàn Quốc rồi đưa ra các đơn hàng, tính giá trị đơn hàng để chị M. góp vốn, không thỏa thuận lợi nhuận cụ thể.

Bị cáo chủ động ước tính tiền lợi nhuận chị M. được hưởng rồi thông báo với chị này.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thời gian đầu, chị M. chuyển tiền cho Huệ theo giá trị đơn hàng Huệ đưa ra và được bị cáo chuyển lại đầy đủ tiền giá trị đơn hàng cộng tiền lợi nhuận như hứa hẹn.

Sau khi nạn nhân tin tưởng, Huệ tự tạo ra các đơn hàng khống hoặc nếu có đơn hàng thật thì Huệ sẽ báo chênh số lượng, giá trị đơn hàng lên gấp nhiều lần để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ số tiền mà bị hại góp vốn để mua bán hàng hóa, số tiền còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và đánh bạc qua mạng.

Ban đầu, Huệ thắng bạc nên đã trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ cho nạn nhân.

Đến tháng 7/2023, Huệ đánh bạc thua nhiều, không có tiền trả. Khi số tiền nợ lên đến 200 triệu đồng thì chị M không đồng ý góp tiền cho Huệ nữa.

Để có tiền tiếp tục đánh bạc và chi tiêu cá nhân, Huệ nhờ người phụ nữ tên Hoàng Thị Thúy đưa ra thông tin về việc đang có nhiều hàng ở kho, mời chị M. hợp tác, góp vốn buôn bán.

Huệ lập nhóm Zalo “Thúy An Cung” gồm 3 thành viên có Huệ, chị Thúy và chị M. để trao đổi thông tin.

Do tin tưởng nên từ tháng 4 đến tháng 10/2023, chị M. tiếp tục chuyển hơn 4,4 tỷ đồng và bị Huệ chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Có tiền, bị cáo lại dùng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân.

Huệ khai bản thân đã dùng tới hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc, trong khoảng 10 tháng của năm 2023.

Năm 2024, Trần Thị Huệ đã bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng, Thái Bình cũ nay là tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.