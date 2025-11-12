Bắt ổ nhóm đánh bạc mua bán số lô đề mỗi tháng giao dịch 50 tỷ đồng

Ngày 12/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa triệt xoá nhóm đối tượng đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn nhiều phường, xã của tỉnh.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc quy mô lớn (Ảnh: Công an cung cấp ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội Đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1986); Lê Quang (SN 1984); Phạm Thị Việt Hương (SN 1982); Trần Thị Ninh (SN 1982); Mai Thị Huệ (SN 1989); Phạm Văn Công (1973); Vũ Thị Nhật (SN 1968); Trịnh Thị Thủy (SN 1992); Trần Thị Thuý (SN 1983); Đặng Quang Hiến (SN 1978), đều trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Và 2 đối tượng Phạm Đông Chiều (SN 1976) trú phường Đông Hoa Lư; Trần Thị Ngọc (SN 1987) trú phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng đánh bạc quy mô lớn với hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn nhiều phường, xã của tỉnh.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập các nhóm kín, chia thành nhiều cấp, gồm các đối tượng chủ, các thư ký và người chơi, số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng khoảng 45-50 tỷ đồng.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo, quyết định phá án, tổ chức bắt giữ.

Cơ quan công an đã thu giữ 17 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. Kết quả đấu tranh ban đầu, riêng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 28/10 là 1,5 tỷ đồng.